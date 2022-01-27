Alman Federal Meclisi'ndeki Savunma Komitesi'ni bilgilendiren Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Sözcüsü Arne Collatz ise Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndereceğini doğruladı.

Collatz, "Ukrayna'nın bu yöndeki talebini değerlendirdik ve onayladık. Ancak teslimat zamanı konusunda henüz bir şey söyleyemiyorum" dedi.

"Bu sadece kovadaki bir damla"

Almanya'nın 5 bin miğfer kararını değerlendiren Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, "Bu, sadece kovadaki bir damla. Teselli bile değil" dedi.

Almanya'da hükümet, çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmıyor.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermemesinin diğer bir nedeni de silah temininin diplomatik çabalara zarar verebileceği endişesinden kaynaklanıyor.

Almanya, Ukrayna'ya kalkınma ve iş birliği çerçevesinde her yıl 1,8 milyar euroluk yardım sağlıyor.