Temizlik, maske ve mesafe... Yaklaşık yedi aydır hayatımızda olan bu üç kelime, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı en önemli tedbirlerimiz. Uzmanların pandeminin başından bu yana her fırsatta üzerinde durduğu bu korunma yöntemi artık yeni normal hayatın rutini haline geldi.

[Fotoğraf: AA]

Son günlerde maske kullanımıyla ilgili yeni ve önemli bir bilgi gündeme geldi. Maske takanların virüse maruz kaldıklarında antikor geliştirerek daha az hasta oldukları ortaya atıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, The New England Journal of Medicine’da konuyla ilgili bir araştırmanın yayımlandığını belirterek konuyu şu şekilde açıklıyor:

“Maske taktığımız zaman vücuda giren mikrop sayısı azalıyor. Biz maskeliysek, karşımızdaki kişi de aynı şekildeyse ortama yayılan virüs çok çok azalıyor. Eğer karşımızdaki kişi maskesizse, mesafemize bağlı olarak belli oranda mikrop dağılıyor. Bunlardan bir kısmı maskeden geçtiğinde sayı çok düşük olduğundan hastalık yapma gücü az ama bağışıklık yapma gücü yeterli hale geliyor.”

[Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk. Fotoğraf: AA]

Maskeyle birlikte mesafe de önemli

Bu durumun tıpkı aşılama sonucu oluşan bağışıklığa benzediğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, “Aşı aslında mikrobun öldürülmüş, zayıflatılmış veya hastalık yapan parçasının teknik yöntemlerle alınıp vücuda verilmesidir. Böylece vücut da ona cevap verebilecek duruma gelir” diyor.

Bilim insanları pandeminin ilk gününden bu yana virüse ne kadar maruz kalınırsa hastalığın o derece ağır atlatılacağının altını çiziyor. Bu nedenle temizlik kurallarına harfiyen uymak şu süreçte fazlasıyla önemli. Prof. Dr. Öztürk bunu bir örnek vererek açıklıyor:

“Arada 2 metre ve 1 metre mesafe olan iki kişiyi ele alalım... Biri hasta ve öksürdü. Doğal olarak bir metre mesafede olan kişi daha ağır hasta olacak. Hatta yarım metre çok yakınındaysa çok daha ağır hasta olacak. Maskenin etkisiyle bu daha az oluyor.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Uzmanların ilk günden beri yaptığı, “Maske kurallara uygun, mesafeyi koruyarak kullanıldığında hastalıktan çok büyük ölçüde koruyor” açıklamasını tekrarlayarak, “Bir şekilde kural ihlali yapılırsa maske aşı etkisi yapıyor” ifadesini kullanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk bir ayrıntının altını çizmeden de geçmiyor:

“Aynı sayıda mikrobu alan genç bir kişi, yaşlı birine göre hastalığı daha hafif geçiriyor. Yine sağlıklı biri herhangi bir hastalığı olan kişiye nazaran daha rahat atlatıyor.”