Japonya hükümeti, başkent Tokyo'nun yanı sıra ülkenin birkaç bölgesinde uygulanan olağanüstü hali (OHAL) diğer bölgelere yaymak gibi bir planlarının şimdilik olmadığını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga gazetecilere yaptığı bilgilendirmede, “Şu ana kadar, OHAL'in Hokkaido veya diğer bölgelere genişletilmesi gerektiğini ifade eden herhangi bir uzman tavsiyesi bize bildirilmedi” diye konuştu.

Valilere özel yetki

Japonya'da merkezi hükümet geçen hafta, Tokyo'nun yanı sıra 6 bölgede OHAL ilan etmişti. Bu bölgelerin valilerine özel yetki tanınarak, vatandaşların evlerinde kalması ve iş yerlerinin kapatılması için çağrı yapmalarına izin verilmişti. Ancak bu talimatlara uymayanlara herhangi bir cezai işlem yetkisi verilmemişti.

Japonya'da olağanüstü hal ilanı

Japonya resmi televizyon kanalı NHK'ye göre, ülkedeki koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 137, vaka sayısı ise en az 7 bin 400.