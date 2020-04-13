Haber Giriş: Kaynak: DHA
Antalya'daki pazarda sosyal mesafe kuralına uyulmadı
[Fotoğraf: DHA]
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Antalya'da pazarlarda yoğunluk oluştu. Pazara gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışverişlerini yapmaya devam etti.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Antalya'da bugün kurulan pazarlarda yoğunluk meydana geldi.
Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Pazar yerinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısı da yapıldı.
Pazar girişinde sosyal mesafe kuralı uygulanırken, pazar alanına giren vatandaşlar bu kuralı dikkate almadı. Eldiven ve maske kullanılırken, tezgahlar arasında gelip gidenler sosyal mesafeye uymadı.
Etiketler: pazar koronavirüs covid-19 antalyaSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:27
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