İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte bin 510 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 294'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 196 bin 913'e yükseldiği ülkede, 41 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 680'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 658 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 120 milyon 3 bin 437 doz aşı uygulandı.