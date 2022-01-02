Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da salgın devam ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 kişi daha artarak 131 bin 680'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte bin 510 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 294'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.
Toplam vaka sayısının 6 milyon 196 bin 913'e yükseldiği ülkede, 41 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 680'e çıktı.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 658 COVID-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 120 milyon 3 bin 437 doz aşı uygulandı.
Etiketler: İran Koronavirüs
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