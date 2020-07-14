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İngiltere'de can kaybı 44 bin 968'e çıktı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 968'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 968'e ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 398 artarak 291 bin 373 oldu.
İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Etiketler: İngiltere koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 20:32
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