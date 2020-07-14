Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 968'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 398 artarak 291 bin 373 oldu.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.