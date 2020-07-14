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Sağlık Bakanı Koca'dan toplu taşıma uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, toplu taşımada tedbirli olunması gerektiğini belirterek, "Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Koca, vatandaşların eve dönerken dikkatli olması uyarısında bulunarak, " Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz" dedi.
Kurallara uyan taşıtların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Bakan Koca, "Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim" açıklamasını yaptı.
EVE DÖNERKEN dikkatli olalım. Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim. İyi akşamlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin KocaSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 19:08
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