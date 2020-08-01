Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 382 bin 752 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 359 artarak 35 bin 501'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede halen 3 bin 223 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 32 bin 96'ya yükseldiği aktarıldı.

Son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 182 olduğu belirtildi

Afrika genelinde Covid-19 vaka sayısı 931 bini aştı, 19 bin 726 kişi yaşamını yitirdi.