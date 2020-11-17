Koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarından umut veren haberler gelmeye devam ediyor. İlk açıklama Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech ortaklığından geldi.

Üretilen aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Aşının, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde ruhsat başvurusu yapıldı.

Heyecan yaratan açıklama sonrası, BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye tebrik yağdı. Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, başarılı ikiliyi 3-4 Aralık'ta yapılacak Koronavirüs Zirvesi'ne davet etti.

Aşının Avrupa ve ABD'de "acil durumlarda kullanım için" 2021 yılı başına kadar üretim izni alması bekleniyor.

Rusya ve Amerika’da geliştirilen aşıların etkili olduğu açıklandı

Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü de virüse karşı geliştirdiği aşının yüzde 92 bağışıklık sağladığını açıkladı.

Amerikan Moderna firması da geliştirdiği aşının yüzde 94,5 etkili olduğunu duyurdu.

Dünya genelinde 48 potansiyel aşı klinik aşamaya geçti

Dünya genelinde 212 aşı çalışması halen devam ederken, 48 potansiyel aşı klinik aşamaya geçti. Son aşamaya geçen aşı sayısı ise 12'ye ulaştı.

Rusya'daki Vektör Enstitüsü'nde geliştirilen ikinci koronavirüs aşısının da 3'üncü faz denemelerine başlandı. Rusya, geliştirdiği ilk aşı Sputnik V'nin ise ay sonundan itibaren halkın kullanımına sunulacağını duyurdu.

Amerikan Johnson&Johnson bünyesindeki Janssen ilaç şirketi, potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemelerine İngiltere’de başladı. Yeni aşı testine İngiltere’den 6 bin kişi katılacak.

Avrupa Birliği, 5. aşı alım anlaşmasını CureVac ile imzalayacak. Böylece, birlik ülkeleri için toplam 1,7 milyar dozdan fazla aşı alım imkanı doğmuş olacak.

İngiltere ise dünyadaki çeşitli firmalardan toplamda 350 milyon doz aşı için sipariş verdi.

