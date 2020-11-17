Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pfizer, ABD'de COVID-19 aşısının dağıtımına başladı
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan ilaç firması Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdiği aşının pilot dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başladı.
New York Post gazetesinin haberine göre, şirket, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile COVID-19'a karşı geliştirilen aşıyı Rhode Island, Teksas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinde dağıtmaya başladı.
Eyaletler büyüklük, nüfus çeşitliliği ve bağışıklıklama altyapısı dikkate alınarak seçildi.
Pilot aşı dağıtımının ABD'nin diğer eyaletlerine model olması ümit ediliyor.
Etiketler: Koronavirüs
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