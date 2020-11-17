New York Post gazetesinin haberine göre, şirket, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile COVID-19'a karşı geliştirilen aşıyı Rhode Island, Teksas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinde dağıtmaya başladı.

Eyaletler büyüklük, nüfus çeşitliliği ve bağışıklıklama altyapısı dikkate alınarak seçildi.

Pilot aşı dağıtımının ABD'nin diğer eyaletlerine model olması ümit ediliyor.