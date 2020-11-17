Sağlık Bakanı Dr. Zweli Mkhize, COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 338 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Mkhize, COVID-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının sayısınında 35 bin 490'a yükseldiğini belirtti.

Halkı uyaran Mkhize, virüsle mücadelede maske takılmasının, temizliğin ve kalabalık ortamlardan uzak durulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar 5 milyon 142 bin 947 testin yapıldığı ülkede, vaka sayısı 752 bin 209'a, ölü sayısı 20 bin 314'e ulaştı.

