Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika’da 35 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 35 bin 490 sağlık çalışanı virüse yakalandı. 338 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Dr. Zweli Mkhize, COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 338 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Mkhize, COVID-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının sayısınında 35 bin 490'a yükseldiğini belirtti.
Halkı uyaran Mkhize, virüsle mücadelede maske takılmasının, temizliğin ve kalabalık ortamlardan uzak durulmasının önemli olduğunu vurguladı.
Bugüne kadar 5 milyon 142 bin 947 testin yapıldığı ülkede, vaka sayısı 752 bin 209'a, ölü sayısı 20 bin 314'e ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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