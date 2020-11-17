Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte 482 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 352 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 42 bin 461'e, vaka sayısının da 788 bin 473'e çıktığını belirten Lari, hastalardan 5 bin 691'inin durumunun ağır olduğunu söyledi.

5 milyon 586 bin 141 kişiye testin uygulandığı ülkede 31 eyaletin tamamı "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki 100'den fazla il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin kapatılacağını açıklamıştı.