Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 9, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 kişinin daha COVID-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 658'e çıktı.

Son 24 saatte 1158 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 77 bin 320'ye ulaştı.

Hastalardan 44'ünün durumu ağır.

Filistin'de ikinci dalga

COVID-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'i aştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 10 bine ulaştı.