Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belçika’da COVID-19 aşısı ücretsiz olacak
[Fotoğraf: AA]
Belçika'da koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel aşı halka ücretsiz yapılacak. Zorunluluğu bulunmayan aşıda öncelik sağlık çalışanları ve yaşlıların olacak.
Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, COVID-19 aşısının zorunlu olmayacağına duyurdu. Bakan Vandenbroucke, gelecekteki aşı için Belçika vatandaşlarından ve ülkede ikamet edenlerden ücret alınmayacağını belirtti.
Vandenbroucke, etkili ve güvenli bir aşı çıkınca ülke nüfusunun en az yüzde 70'ini yani 8 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.
Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına ve yaşlılara verilecek.
Etiketler: Koronavirüs
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