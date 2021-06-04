Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı 2 milyar 49 milyon dozu aştı.

Dünya’da Çin 723 milyon 486 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke oldu. Çin'i 297 milyon 720 bin ile ABD, 224 milyon 109 bin ile Hindistan, 68 milyon 920 bin ile Brezilya, 66 milyon 180 bin ile İngiltere, 53 milyon 404 bin ile Almanya, 38 milyon 87 bin ile Fransa, 36 milyon 392 bin ile İtalya, 32 milyon 874 bin ile Meksika, 30 milyon 11 bin ile Türkiye, 30 milyon bin 530 ile Rusya izledi.

Nüfusa oranla en çok aşılama Seyşeller'de

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Bu ülkeyi 133 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 122,57 ile Malta, 122,37 ile İsrail, 105,14 ile Bahreyn, 100,83 ile Moğolistan, 98,84 ile Şili, 97,49 ile İngiltere, 92,75 ile Macaristan, 91,02 ile Katar, 89,02 ile ABD takip etti.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 30 milyon 42 bin 111 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10'uncu sırada yer alırken 17 milyon 164 bin 632 kişiye ilk doz, 12 milyon 877 bin 479 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Vaka sayısı 172 milyonu aştı

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 172 milyon 972 bini aştı, 3 milyon 718 binden fazla kişi hayatını kaybetti.