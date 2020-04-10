Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pavel Ursu, Türkiye’deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi.

Turkey is an exemplary country thanks to its diagnostic capacity and tremendous efforts in treatment in its fight against COVID-19. Turkey is also running this process transparently by sharing accurate case and mortality data electronically.@hans_kluge @WHO_Europe @WHOTurkey pic.twitter.com/9rR9xdU7Yj — Dr Pavel Ursu (@DrPavelUrsu) April 9, 2020

Ursu, “Türkiye, tanı kapasitesi ve COVID-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.