ABD Ulaşım Güvenlik Ajansının (TSA) yayımlanan istatistiklerine göre, 2019 Mart'ta ABD'de günlük 2 milyonun üzerinde seyreden hava yolundaki yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde 100 binin altına düştü.

Son 60 yılın en düşük seviyesi olarak tespit edilen bu seviye, ülkedeki salgının en ciddi ekonomik göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

TSA kayıtlarına göre, yolcu sayısının mart ayı ortasından itibaren düşmeye başladığı ve ay sonuna doğru durma noktasına geldiği görüldü.

10 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan Amerikan hava yolu şirketleri COVID-19 salgını yüzünden maddi zorluklar yaşarken, virüs nedeniyle birçok firma uçuş sayılarını azaltmak ve beraberinde bilet fiyatlarını da düşürmek durumunda kaldı.

Ancak salgın sebebiyle zor günler geçiren ABD'de söz konusu tedbirler de yolcu sayısındaki azalmanın önüne geçemedi.