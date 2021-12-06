Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'na katılan İngiltere Sağlık Bakanlığı Genom Bilimi Politikası Direktör Yardımcısı Dr. Mark Bale, aynı yaş ya da aynı cinsiyet gibi benzer özelliklere sahip iki farklı kişide COVID-19'un neden farklı seyrettiğini anlamak için çalışma yaptıklarını anlattı.

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarından yaklaşık 15 bin örneğin toplandığı çalışma, pek çok merkezle ortak bir şekilde gerçekleştirildi. Toplum içerisinde rastgele seçilmiş bireylerden de toplanan 20 bin civarındaki numune ile toplamda yaklaşık 35 bin numune elde edildi. Bu yılın sonunda sayının 50 bine çıkması hedeflenirken, çalışmanın da nihayete ereceği aktarıldı.

Bağışıklık sisteminin virüse gösterdiği tepki inceleniyor

Dr. Bale bu çalışmaları yaparken virüste hala birçok değişikliğin gerçekleştiğini ancak çalışmada asıl hedeflenen şeyin, insanlarda virüs enfeksiyonuna karşı bağışıklık sisteminin gösterdiği reaksiyonlara ait bazı mekanizmaların daha iyi anlaşılması olduğunu belirtti.

“Dünyadaki diğer bilim insanları da bu verilere ulaşabilecek”

Bu çalışmanın ilk amaçlarından birinin de dünyadaki diğer bilim insanlarının da bu verilere ulaşmasını sağlamak olduğunu anlatan Dr. Bale, Omicron varyantı ile ilgili detaylı konuşabilmek için henüz çok erken olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne kadar fazla bilim insanı bu verilere erişebilirse o kadar fazla ilerleme kaydedebiliriz bu konuda. Omicron ile ilgili bir şeyler söylemek içinse biraz erken. Evet bu varyantta çok fazla mutasyon var bakmamız gereken. Bu varyantta aşı etkili olacak mı ya da hücrelere bağlanması nasıl değişiyor, buna yönelik verilere bakmanız lazım. Ama şu an elimizdeki verileri yorumlamak pek kolay değil. Tabii ki virüsün bu yeni versiyonunun da genom diziliminin yapılması lazım. Onun dışında, hastalarla ilgili bilgilere de ihtiyaç var. Hangi yaşta nasıl seyredecek vs. bu verilerin hepsine bakılması lazım. Ama şu bir gerçek ki aşı ile birlikte hastalığın seyrinin değiştiğini görebiliyoruz. “

“Türkiye'de öğreneceklerimiz var”

Yürütülen genom çalışmasıyla ilgili Türkiye ile de işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Dr. Mark Bale, Türkiye'de sağlık verilerinin iyi tutulduğunu ve dijital sağlık altyapısının çok başarılı olduğunu anlattı. Temaslı takibinin Türkiye’de güçlü olduğunu aktaran Dr. Bale, “Bu konuda da Türkiye'den öğrenebileceğimiz şeyler var” dedi.