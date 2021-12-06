Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Namibya'da Omicron varyantı tespit edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos Arşiv]
Güney Afrika ülkesi Namibya'da, 18 kişide, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı saptandı.
Yerel basındaki habere göre, Devlet Başkanı Hage Geingob, ülkede 18 kişide Omicron varyantının belirlendiğini açıkladı.
Yeni varyanta karşı gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Geingob, halka panik olmamaları çağrısında bulundu.
Namibya'da, şimdiye kadar 129 bin 796 COVID-19 vakası tespit edilirken, 3 bin 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Güney Afrika Koronavirüs Omicron
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