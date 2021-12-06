Yerel basındaki habere göre, Devlet Başkanı Hage Geingob, ülkede 18 kişide Omicron varyantının belirlendiğini açıkladı.

Yeni varyanta karşı gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Geingob, halka panik olmamaları çağrısında bulundu.

Namibya'da, şimdiye kadar 129 bin 796 COVID-19 vakası tespit edilirken, 3 bin 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.