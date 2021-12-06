Eskişehir'de, bir önceki hafta 100 binde 253,14 olan koronavirüse yakalanan vatandaş sayısı, yeni tabloda 100 binde 311,53'e yükseldi. Açıklanan verilere göre vaka artışı Eskişehir’de son 1 haftada yüzde 23,07’lik bir artış görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı en çok vaka artışı görülen iller listesinde Eskişehir 7’nci sırada yer aldı. Eskişehir yüzde 23,07’lik artış ile aylar sonra vaka sayılarındaki artışta listeye girmiş oldu.

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne. pic.twitter.com/xWvDB5eVJx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2021

“‘Merak etmeyin biz aşımızı olduk"

Yaşanan bu durumu değerlendiren vatandaşlar, endişelerini dile getirirken, tedbirlerdeki gevşekliğe işaret ettiler. Eskişehir’de uzun yıllardır esnaf olan Kezban Er, birçok insanın tedbirlere dikkat etmediğini söyledi. Dükkana gelen bazı müşterilerin aşı yaptırmanın rahatlığını taşıdığını, fakat herkesin de aynı olmadığını, bazı kesimlerin çift maske bile taktığını belirtti.

İnsanların artık maskelerden bıktığını söyleyen Er, "Maskelere çok dikkat ettiğimizi söyleyemeyiz. Toplum olarak zaten çok fazla dikkatli değiliz. İnşallah en kısa zamanda geçer diyorum. İçeri giren birçok müşteri "Merak etmeyin biz aşımızı olduk" tarzında konuşuyor. Şuan için ne kadar aşı olunursa olunsun vaka sayıları yüksek seviyede. Eskişehir’de vaka artışında 7'nci sıraya çıktı. Aşılara rağmen hala hastalık devam ediyor. Aşının insanlar üzerindeki etkisini tam olarak kestiremiyoruz." dedi.