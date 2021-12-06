Tüm dünyada artışa geçen koronavirüs vakalarından sonra, hükümetler yeni tedbirleri devreye sokmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bugün uygulanmaya başlanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacak olan kişilerden uyrukları ve aşı olup olmadıkları dikkate alınmadan, seyahatlerinden 1 gün öncesine koronavirüs testini göstermeleri istenecek.

2 yaş altındaki çocuklardan ise test istenmeyecek.

ABD Başkanı Biden yolcuların uçakta, otobüste ve trende zorunlu maske kullanmalarını kapsayan kuralları da 18 Mart’a kadar uzattığını açıkladı.

Biden tarafından açıklanan tedbirler, birkaç gün önce Beyaz Saray’ın son 14 gün içinde ABD’den Güney Afrika’ya ve diğer 7 Afrika ülkesine giden yabancı uyrukluların, tekrar ABD’ye seyahat edemeyeceğine dair yaptığı yasaklamalardan sonra geldi.

Seyahat yasaklarından ABD yurttaşları ve daimi ikamet edenler muaf tutuldu.