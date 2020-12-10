Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, kişinin aşıyla korunması halinde taşıyıcılık vasfının ortadan kalkacağını söyledi.

Virüslerin hücre içi zorunlu mikroorganizmalar olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Çelen, "Aşılamayı yaptıktan sonra bağışıklık gelişse bile o kişinin taşıyıcılığı olmaz. Bu çok mümkün değil. Çünkü virüsler hücre içi zorunlu mikroorganizmalardır. Eğer aşıyla korunuyorsa virüs hücre içine giremeyeceği için çoğalamayacaktır, çoğalamadığı için de taşıyıcılık vasfı olmayacaktır. Bu konuda son derece rahat olmamız gerekiyor. Aşılandıktan sonra bağışıklık geliştiyse hiçbir sıkıntı olmayacaktır" diye konuştu.

“Nüfusun yüzde 60’ı aşılanırsa zincir kırılır”

Pandeminin iki şekilde bitebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çelen, dünya nüfusunun yüzde 60'ının hastalığı geçirip sürü bağışıklığı kazanması gerektiğini ya da yüzde 60 oranında aşılamanın yapılması gerektiğini söyledi.

Bu oranda aşılamanın yapılmasıyla zincirin kırılacağını ifade eden Prof. Çelen, şunları söyledi:

"Aşıların gündemimizle olmasıyla birlikte pandeminin sonuna gelmiş oluruz. Aşılamayla etkin bağışıklığa ulaşırsınız ve yüzde 60 oranında aşılamayı yaparsanız bu da son derece etkin olur ve zinciri kırar. Bu anlamda aşılama bizim için son derece önem arz ediyor. Bu aşılama kapsamında da etkinlik ve güvenirlik verileri çok önemli."

"Domuz gribi de aşıyla ortadan kalktı"

Aşı karşıtlığının ön planda olduğu bu günlerde bilimsel verilere bakılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Çelen, yakın zamanda ortaya çıkan domuz gribi salgınının da aşılamayla birlikte ortadan kalktığını anımsattı.

Çelen, "10 yıl önce domuz gribi salgını vardı ve bu salgın, Meksika'da başlayıp tüm Avrupa ve Amerika'yı etkileyen bir salgındı. Enfektivite hızı ve ölüm oranı COVID-19 kadar yüksek değildi. Ancak, tüm dünyada aşılama başladı ve birçok kişi domuz gribine karşı bağışık hale geldi. Lütfen bilimsel verilere bakalım. Bir aşının etkinliği ve güvenilirliği çok önemli. Yoksa spekülasyondan ibaret olan bazı söylemlerin arkasına sığınmayalım" ifadelerini kullandı.