Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 296 can kaybı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 296 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 595 artışla 2 milyon 324 bin 216'ya yükseldi.
Covid-19 nedeniyle 296 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 56 bin 648'e çıktı.
Hastanelerde 3 bin 41'i yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 558 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1379 artışla 173 bin 247'ye ulaştı.
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,4'e indi.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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