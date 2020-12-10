Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 595 artışla 2 milyon 324 bin 216'ya yükseldi.

Covid-19 nedeniyle 296 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 56 bin 648'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 41'i yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 558 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1379 artışla 173 bin 247'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,4'e indi.