İngiltere Başbakanı Boris Johnson, müzakerelerdeki tıkanmayı aşabilmek için Brüksel'e giderek AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki liderin müzakerelerdeki önemli engeller konusunda "samimi bir görüşme" gerçekleştirdi.

"İki taraf arasında çok büyük görüş ayrılıkları var ve bunların giderilip giderilemeyeceği hala belirsiz." denilen açıklamada, liderlerin müzakerelerin devamı yönünde karar aldığı vurgulandı.

Johnson'ın denenmemiş bir anlaşma istemediği kaydedilen açıklamada, tarafların pazar gününe kadar müzakerelerin geleceği hakkında "kesin bir karar" alınması gerektiği konusunda mutabık kaldığı duyuruldu.