Gana Polis Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede pazartesi günü düzenlenen seçimlerde 21 seçim bölgesinde şiddet olayları yaşandı.

Şiddet olayları nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gana Polis ve Kamu İşler Direktörü, seçimlerde olayları kınayarak, seçim sonrasında şiddet olayları yaşanmaması için önlemlerin alındığını ifade etti.

Ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, oyların yüzde 51,59'unu alarak yeniden başkan seçildi.