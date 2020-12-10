Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'daki seçimlerde şiddet: 5 ölü
[Harita: TRT Haber]
Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti.
Gana Polis Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede pazartesi günü düzenlenen seçimlerde 21 seçim bölgesinde şiddet olayları yaşandı.
Şiddet olayları nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Gana Polis ve Kamu İşler Direktörü, seçimlerde olayları kınayarak, seçim sonrasında şiddet olayları yaşanmaması için önlemlerin alındığını ifade etti.
Ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo, oyların yüzde 51,59'unu alarak yeniden başkan seçildi.
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