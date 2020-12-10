Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yapılan kontrollerde, Jylland yarımadasındaki Vejle kenti yakınlarında bulunan Jelling kasabasındaki bir hobi çiftliğinde kümes hayvanlarında H5N8 virüsüne rastlandı.

Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çiftlikteki yaklaşık 700 kümes hayvanı virüsün yayılmasını önlemek amacıyla itlaf edilecek.

Söz konusu çiftliğe 3 ve 10 kilometre uzaklığında bulunan diğer kümes hayvanları için kısıtlamalar getirilecek.

Danimarka’da geçen ay yaban kuşlarında da kuş gribine rastlanmıştı.