Süleymaniye-Dukan yolu üzerindeki protestolar sırasında göstericileri yatıştırmak isteyen albay rütbesindeki 1 sivil savunma yetkilisinin, bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Süleymaniye'nin Dukan İlçesi Sağlık Müdürlüğü'nden bir yetkili, hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki Hamza Muhammed olduğunu belirtti. Ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

[Fotoğraf: AA]

Süleymaniye'nin Piremegrun beldesinde de göstericiler Süleymaniye yolunu trafiğe kapattı. Göstericiler beldenin Trafik Müdürlüğü binasını basarak ateşe verdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası protestocuların dağıldığı ve kapanan yolun yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.