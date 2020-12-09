Bu yıl COVID-19 salgını dolayısıyla seyahat ve sanayi faaliyetleri ile enerji üretiminin azalması sonucu, karbon salınımının yüzde 7’ye kadar düşeceği tahmin ediliyordu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), dünyanın 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gittiği uyarısını yaptı.

UNEP'e göre, ülkelerin, Paris İklim Anlaşması’nda verilen sözleri yerine getirmesi durumunda ısı artışı 2 derece seviyesinde tutulabilecek. Bunun için iklim odaklı çevre yatırımları artırılmalı.

Salgından dolayı ortaya çıkan sıfır salınım durumu devam ederse 2030’a kadar emisyonlar yüzde 25 azalabilir.

Kontrol altına alınmayan yangınlar, fırtınalar...

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, "2020 yılı rekor seviyedeki en sıcak yıllardan biri olurken kontrol altına alınmayan yangınlar, fırtınalar ve kuraklıklar ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor" dedi.

Andersen, UNEP’in Emisyon Açığı raporunun, salgın kaynaklı yeşil iyileşmenin, sera gazı emisyonlarından azaltılmasında büyük bir pay alabileceğini gösterdiğini söyledi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yıllık iklim raporuna göre 2020, 2016 ve 2019'dan sonra rekor derecede sıcak geçen üçüncü yıl olma yolunda ilerliyor.