Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Joe Biden'ın kazandığı bir kez daha teyit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, seçim sonuçlarını tescil etti. Joe Biden'ın seçimlerin kazananı olduğu bir kez daha teyit edildi.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından pazartesi tüm eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyeleri, başkent Washington DC'ye gelerek oyunu kullanacak.
Bugün itibarıyla ülkedeki 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, kendi seçim sonuçlarını tescil ederek sonuçları resmileştirdi.
81 milyondan fazla oy aldı
Demokratların başkan adayı Joe Biden 81 milyondan fazla oy alarak, yüzde 51,3 oy oranına ulaştı.
ABD'nin mevcut başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kaldı.
Joe Biden, 306 delege ile başkanlık için gereken 270 delegeye ulaşan aday olurken, Trump 232 delegede kaldı.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe Biden
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