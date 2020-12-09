Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Guterres, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı.

"Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum" diyen Guterres, herkesi aşı olmaya teşvik etti.

"Çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk."