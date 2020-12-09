Yunanistan'da devlet ajansı ANA-MPA ile devlet televizyon ve radyosu ERT'in de bulunduğu medya kurumları, dün akşamdan bu yana yaptıkları kısmi grevi genişleterek yarın akşama kadar uzatma kararı aldı.

Koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler hariç tüm haber akışları durduruldu.

Medya örgütleri, gelecek hafta meclise sunulması beklenen yasayı hedef aldı, "Objektif haber için elverişsiz şartlarda her gün mücadele veren basın çalışanlarına büyük bir darbe indiriliyor" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, yasa ile toplu işten çıkarmaların önünün açılacağı endişesi yaşanıyor.