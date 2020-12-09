Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre salgından hayatını kaybedenlerin sayısı son 2 günde 373 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 700 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 47 bin 19'a çıktığını bildirdi.

Ayrıca pazartesi günü 1 milyon 702 bin 328 olarak açıklanan toplam vaka sayısı son 2 günde 9 bin 773 artışla 1 milyon 712 bin 101'e çıktı.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, düzenlediği basın toplantısında, her 100 bin kişide COVID-19 vakası tespit edilenlerin sayısının 193'e düştüğünü açıkladı.

Gece sokağa çıkma yasağı

Bu sayı, yaklaşık iki ay önce 500'lerin üzerindeydi.

"COVID-19'da vaka eğrisini aşağı çevirmek çok zor oldu." diyen İlla, özerk yönetimler arası serbest dolaşımın kısıtlanacağı Noel ve yılbaşı dönemlerinde İspanyollardan çekirdek aileleriyle evlerinde kalmalarını istedi.

COVID-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.