New York Times’ın ABD Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülke genelindeki hastanelerin doluluk oranı kritik seviyeye yükseldi. Yoğun bakım ünitelerinde boş yatak oranı yüzde 15’in altına düştü.

Özellikle Amerika’nın iç ve güney kesimlerindeki eyaletlerde bulunan hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yüzde 95 ile yüzde 100 arasında doluluk yaşanıyor.

Uzmanlar, mevcut şartlarda hastaların tedavisinin mümkün olmadığı uyarısı yapıyor.

Kırsal bölgelerdeki hastaneler yetersiz

John Hopkins Üniversitesi Sivil Etki Merkezi Direktörü Beth Blauer, kırsal bölgelerdeki küçük hastanelerin yetersiz kaldığını söyledi.

"Salgın çok hızlı ve kötü yayılıyor, eğer hastanelerde kapasite açılmazsa bu insanların öleceği anlamına geliyor."

''Böyle bir yerde hastalara bakacağım hiç aklıma gelmezdi''

Nevada eyaletinin Reno kentindeki bölge hastanesi, kapasiteyi zorlayan hasta yoğunluğundan araç parkını alternatif bakım ünitesine çevirdi.

Araç parkında şimdiye kadar yaklaşık 200 hastanın tedavi edildiğini söyleyen Dr. Jacob Keeperman, ''Böyle bir yerde hastalara bakacağım hiç aklıma gelmezdi'' dedi.

Michigan, Arkansas, Pennslyvania gibi eyaletlerdeki hastanelerin doluluk oranı endişelere neden oluyor.

Teksas’ın El Paso şehrindeki 400 yataklık yoğun bakım ünitesinde sadece 13 yatak boş.

Yeni Meksika eyaleti Albuquerque kentinde ise yoğun bakım yatakları tamamen doldu.

ABD'de vaka sayısı 15 milyon 615’e, ölü sayısı da 294 bine yaklaştı.