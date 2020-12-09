Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanada Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı
[Fotoğraf: Reuters]
Kanada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen COVID-19 aşısının kullanımına onay verildiğini duyurdu.
Aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacak.
Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.
İngiltere de Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Kanada Koronavirüs İngiltere
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