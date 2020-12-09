Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen COVID-19 aşısının kullanımına onay verildiğini duyurdu.

Aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacak.

Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.

İngiltere de Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısını 2 Aralık'ta aldığı bir kararla onaylamıştı.