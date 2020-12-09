Viktorov, mülakatta, "Orta Doğu için en büyük sorunu, İran’ın manevralarının değil, İsrail’in Arap ülkeleri veya Filistin ile çatışmasında BM kararlarına uymamasının oluşturduğunu" ifade etmişti.

Durumla ilgili henüz İsrail makamlarından veya Rus Büyükelçiliğinden açıklama yapılmadı.