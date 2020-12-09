Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, Jerusalem Post gazetesine verdiği mülakat nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Viktorov, mülakatta, "Orta Doğu için en büyük sorunu, İran’ın manevralarının değil, İsrail’in Arap ülkeleri veya Filistin ile çatışmasında BM kararlarına uymamasının oluşturduğunu" ifade etmişti.
Durumla ilgili henüz İsrail makamlarından veya Rus Büyükelçiliğinden açıklama yapılmadı.
Sıradaki Haber
Almanlar salgın tedbirleriyle birlikte kilo aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz