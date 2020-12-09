Ziyaret, UCM heyetinin toplu mezarlar ve tuzaklanan mayınlarla ilgili soruşturması kapsamında bölgeye ikinci ziyaret olacak.

Libya ordusu, heyetin, Trablus Başsavcılığı ile koordineli olarak savaş suçlarına karışanları araştıracağını açıkladı.

UCM 7 Temmuz'da, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerin işlediği savaş suçlarını soruşturmak üzere bir ekip göndermeyi kabul etmişti.

Çok sayıda toplu mezar bulunmuştu

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

UCM, 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti. ​​​​​​​

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.