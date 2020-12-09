Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boko Haram, Nijeryalı askerlere saldırdı: 10 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.
Saldırı, Alagarno bölgesinde düzenlendi.
Nijerya Savunma Bakanlığı, bugün, örgüte yönelik operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.
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