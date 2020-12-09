Saldırı, Alagarno bölgesinde düzenlendi.

Nijerya Savunma Bakanlığı, bugün, örgüte yönelik operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.