Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları yılın son zirvesi için

bir araya geliyor.

Almanya'nın dönem başkanlığındaki zirvede Türkiye ile ilişkilerin geleceği de değerlendirilecek.

Yunanistan ve GKRY, Türkiye'ye yaptırım istiyor

Fransa'nın destek verdiği Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınmasını istiyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile Libya'da dengeleri değiştirmesi ve Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği açık destek bu ülkeleri rahatsız ediyor.

Yaptırım konusunda uzlaşma yok

Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye'nin geri adım atmamasının tepki çektiğini savundu ancak ekonomik yaptırım konusunda üye ülkeler arasında uzlaşma olmadığını söyledi.

20 Kasım'da Brüksel'e giden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkar zemininde yeniden canlandırılması için temaslarda bulunmuştu.

İngiltere, üye sıfatıyla son kez katılıyor

Avrupa Birliği'nin iç sorunları da liderlerin masasında olacak.

Yıl sonunda geçiş dönemi resmen sona eren İngiltere, üye ülke sıfatıyla, toplantıya son kez katılıyor.

Polonya ve Macaristan'ın vetosu nedeniyle 2021-2027 bütçesini onaylanamayan Avrupa Birliği, koronavirüs ile mücadele paketini de devreye sokamıyor.