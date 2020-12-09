ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 217 bin 426 artışla 15 milyon 595 bin 240'a yükseldi.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, iyileşenlerin sayısı 8 milyon 88 bini geçerken toplam test sayısı 211 milyon 198 bini aştı.

Ülkede, California eyaleti 1 milyon 422 binden fazla vakayla ilk sırada yer alıyor. Onu 1 milyon 381 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 73 binden fazla vakayla da Florida izliyor.