Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de 2 bin 631 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 293 bin 511'e ulaştı.
ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 217 bin 426 artışla 15 milyon 595 bin 240'a yükseldi.
Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, iyileşenlerin sayısı 8 milyon 88 bini geçerken toplam test sayısı 211 milyon 198 bini aştı.
Ülkede, California eyaleti 1 milyon 422 binden fazla vakayla ilk sırada yer alıyor. Onu 1 milyon 381 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 73 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs
Sıradaki Haber
İsrail, Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz