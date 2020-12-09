BBC'nin haberine göre, Brezilya'da iç hat seferleri yapan Gol havayolu şirketi, ABD, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından birçok ülkenin uçuş yasağı getirdiği Boeing 737 Max uçaklarının ticari uçuşlarına devam etme kararı aldı.

Gol şirketi 140 pilotunun, Boeing 737 Max uçaklarının kullanımıyla ilgili ABD'de eğitim aldığını açıkladı.

Gol Operasyon Başkan Yardımcısı Celso Ferrer, Boeing 737 Max'lerde yapılan değişikliklerin ardından uçaklara güveninin tam olduğunu belirterek, "Son 20 aydır, ticari havacılık tarihindeki en yoğun güvenlik incelemesini yürüttük" dedi.

Boeing 737 Max ile uçmak istemezler ise Gol yolcularının, ekstra ödeme yapmadan uçuşlarını yeniden düzenleyebilecekleri de kaydedildi.