Tanzanya'da milletvekili Francis Ndulane, yemin metnini okuyamayınca koltuğundan oldu.

Yeni açıklanan kabine üyeleri başkent Dodoma'da gerçekleşen törende yemin ediyordu. Maden Bakanı Yardımcılığı görevine getirilen Kilwa Milletvekili Francis Ndulane de onlardan biriydi.

Defalarca okusa da başaramadı

Sahneye çıktı, yemin metnini okumaya çalıştı. Ancak defalarca çabalasa da başaramadı.

Bunun üzerine Devlet Başkanı Magufuli, Ndulane'den yerine oturmasını istedi.

Tören sonrası açıklama yapan Devlet Başkanı, tüm adayların özgeçmişlerine önceden bakıldığını söyledi. Yaşananlardan sonra Ndulane'nin değiştirileceğini belirterek "Bu makamı düzgün bir şekilde yemin edebilecek birine vereceğim" dedi.