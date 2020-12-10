Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, siber saldırıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Şirketlerin COVID-19'a karşı geliştirdiği "BNT162b2" adlı aşının sunumuyla ilgili bazı belgelere yasa dışı bir şekilde erişildi.

Soruşturma başlatıldı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), siber saldırının, aşının onay sürecini etkilemeyeceği yönünde şirketlere güvence verdi.

Avrupa Birliği’nde ilaç ve aşıların değerlendirilerek onaylanmasından sorumlu olan EMA’dan yapılan açıklamada, siber saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

EMA’nın Pfizer ve BioNTech’in "BNT162b2" adlı aşısıyla ilgili incelemesi devam ediyor. Aşının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor.

Aşı, İngiltere’de 2 Aralık'ta onay aldıktan sonra uygulanmaya başlanmıştı.

Kanada da aşının kullanımını gün içinde onayladı. Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.