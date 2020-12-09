Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'da seçimin galibi Akufo-Addo oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Gana'da devlet başkanlığı seçimlerinde Ulusal Vatansever Partisi adayı ve mevcut Devlet Başkanı Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu alarak seçimi kazandı.
Akufo-Addo'nun devlet başkanlığı yarışındaki en büyük rakibi ana muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre (NDC) lideri John Dramani Mahama ise oyların yüzde 47,36'sını aldı.
Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Jean Mensa, yaptığı açıklamada, "Gana Cumhuriyeti'nde, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'yu seçilmiş aday olarak ilan ediyorum" dedi.
20 ülke ve 130 kurumdan gözlemciler, seçimlerde ülkenin farklı bölgelerinde görev aldı.
Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da devlet başkanlığı için 12 aday yarıştı.
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