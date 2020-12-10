Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 08:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya Sağlık Bakanı ev karantinasına alındı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, aynı ortamda bulunduğu birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alındı.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Ethem, geçen ay ofisinde görüştüğü bir gazetecinin koronavirüse yakalandığını öğrenmesinin ardından doktorların tavsiyesi üzerine kendisini eve kapatarak test yaptırdığını açıkladı.
18 Aralık'a kadar karantinada kalacağını belirten Ethem, "Katılmayı planladığım görüşmeleri erteleyip, çalışmalarıma bir süre evde devam edeceğim." dedi.
Ekim ayında Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Mohamad Al-Bakri'nin Covid-19'a yakalanmasının ardından 14 günlük ev karantinasına alınmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Malezya
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