Yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde COVID-19 vaka sayısı artık milyonla ifade ediliyor.

Ülkede virüs nedeniyle 60 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı, Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını aşmış durumda.

Peki, hastanede tedavi altında olan yetişkin COVID-19 hastaları, başka hangi rahatsızlıklarla mücadele ediyor?

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) verilerine göre, ilk sırada yüzde 56 ile hipertansiyon var. Bunu, yüzde 52 ile obezite izliyor. 3. sırada yüzde 32 ile kalp-damar hastalıkları yer alıyor. Diğer yüksek oranlı rahatsızlıklar ise kronik akciğer hastalığı (% 20), böbrek hastalığı (% 14) ve astım (% 13).

Bu hastalıkların ABD yetişkin nüfusundaki yaygınlığına da bakalım. İlk sırada gelen hipertansiyon için durum yüzde 25-45 bandında.

Tanı konulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 25, teşhisten şüphelenilenlerin oranı ise yüzde 45.

ABD’li yetişkinlerin sadece yüzde 12'sine kalp-damar hastalığı tanısı konulmasına rağmen, hastaneye yatırılan yetişkin koronavirüs hastalarının yüzde 32'sinde bu hastalık söz konusu.

Obezitenin yetişkin nüfustaki yaygınlığı ise yüzde 42.

Hastanedeki COVID-19’lu hastalar arasında kronik akciğer hastalığı olanların oranının yüzde 20 olduğunu belirtmiştik. Bunan yetişkin nüfustaki yaygınlığı yüzde 13.

Son olarak, COVID-19 için kritik rahatsızlıklardan biri olan astıma da göz atalım.

Astımın yetişkin nüfus arasındaki yaygınlığı yüzde 8 olmasına rağmen, hastanede koronavirüsle mücadele edenlerde bu hastalığın görülme oranı yüzde 13.

Kronik hastalıklar risk grubunda

Sayılar ortaya koyuyor ancak yine de kronik rahatsızlığı bulunanların, COVID-19 risk grubunda olduğunu hatırlatalım.

Yetkili kurumlara göre, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen kişiler şöyle:

* 60 yaş üstü

* Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olanlar

- Kalp-damar

- Yüksek tansiyon

- Kronik solunum yolu hastalığı

- Diyabet

- Kanser

- Kronik karaciğer ve böbrek hastalığı

- Obezite

* Sağlık çalışanları