ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) bağlı bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, bugünkü toplantısında, Moderna ve Pfizer/BioNTech’in 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği COVID-19 aşısını değerlendirdi.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, oy birliği ile 6 aylık küçük çocuklara kadar COVID-19 aşısının uygulanabileceği tavsiyesinin alındığı kaydedildi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi de (FDA) dün Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.

Aşıların uygulanabilmesi için, son aşama olarak CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky’nin danışma kurulunun tavsiye kararını imzalaması gerekiyor.

ABD’de COVID-19 aşısı uygulanmayan son yaş grubu olan 5 yaş altında yaklaşık 17 milyon çocuk bulunuyor.