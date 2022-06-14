Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'ya göre, İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mekke'deki Mescid-i Haram (Kabe) ve Medine'de yer alan Mescid-i Nebevi'nin yanı sıra Umumi Halk Sağlığı Kurumu tarafından hakkında "koruyucu" protokolü uygulanması kararı verilen mekanlar ile etkinlikler, faaliyetler ve toplu taşıma dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Ayrıca uçak ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra tesislere, etkinliklere, faaliyetlere girişte; üst düzey koruma uygulamak isteyen kurumlar hariç PCR testi ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu da ortadan kalktı.

Bu kararların salgınla mücadelede elde edilen kazanımlara, ulusal aşı programında kaydedilen ilerlemeye ve toplumun virüse karşı aşı ve bağışıklık oranlarına dayanılarak alındığı belirtildi.