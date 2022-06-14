Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira, geçen hafta Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kaybolmuştu.

Günler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bugün ikilinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yetkililer, Phillips ve Pereira'nın cansız bedenlerinin adli soruşturmalardan henüz geçmediğini açıkladı.

Yerlilere ait iki grup, kitap araştırması için bölgeye giden Phillips ve Pereira'nın kaybolmalarından günler önce tehdit aldığını belirtilmişti.