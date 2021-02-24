Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, pazartesi günü itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde COVID-19 salgını kaynaklı can kaybı 500 bini aştı.

ABD Başkanı Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris ve eşleri, hayatını kaybedenler için Beyaz Saray’da gün batımında saygı duruşunda bulundu. Mumların yakıldığı bu yas töreninde, resmi binalarda 5 gün boyunca ABD bayrağının yarıya indirileceği duyuruldu.

Başkan Biden, "Ulus olarak bu kadar acımasız bir kaderi kabul edemeyiz. Üzüntüye karşı uyuşmaya direnmeliyiz" dedi. ABD Başkanı, "Bugün tüm Amerikalılardan hatırlamalarını istiyorum. Kaybettiklerimizi ve geride bıraktıklarımız hatırlayın" diye sözlerine devam etti.

[ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar için Beyaz Saray'da düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu. Fotoğraf: Getty]

Çin’le başlayıp Avrupa ile devam eden salgın felaketi, ABD’de zirveye ulaştı. Her ne kadar aşılama süreci başarıyla devam etse ve vaka sayılarında bariz bir azalma olsa da sonuç değişmiyor. Hatta bazı araştırmalar, ölü sayısının haziran ayı başına kadar 100 bin daha artarak 600 bine yaklaşacağı tahminlerini ortaya koyuyor. Şüphesiz ki insan hayatı sayılara indirgenemez ve rakamlar yaşananları tam olarak ifade edemez ancak ortaya çıkan verilerin ne kadar korkunç olduğunu kavrayabilmeye bazı örnekler faydalı olabilir. Zira 500 bin ölüm, 3 büyük savaşta öldürülen Amerikalıların sayısına denk düşüyor. Yani COVID-19 ile girişilen mücadele de bir çeşit savaş demek.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

ABD Gazi İşleri Bakanlığı (Department of Veteran’s Affairs) verilerine göre, İkinci Dünya Savaşı'nda 405 bin civarında Amerikalı hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı Kore Savaşı için 36 bin 500’den fazla. Yine ABD tarihinde önemli bir yeri olan Vietnam Savaşı 58 bini aşkın kişinin yaşamına mal oldu.

23 Şubat itibarıyla Johns Hopkins Üniversitesi, 500 bin 443 Amerikalının ise COVID-19'dan öldüğünü açıkladı. Bu sayının anbean değiştiğini de belirtelim.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, Hindistan ve Brezilya takip ediyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, federal hükümetin eyaletlere dağıttığı aşı sayısı da 75 milyonu geçti. Aşı yaptıranlar ise 65 milyona yaklaşıyor.