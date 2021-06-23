Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bugünden itibaren, 25 yaş ve üzeri vatandaşlar randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 25 yaş ve üzerindeki kişilerin randevu alabileceklerini "Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. İlk randevular yarın" sözleriyle duyurmuştu.

"Gençlik salgına karşı harekete geçsin" mesajını paylaşmıştı.

22 Haziran tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı. 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 49 bin 293 oldu.

Hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736 oldu.

Haftalık haritada Kütahya zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

Haftalık verilerde 100 bin kişide en az vaka görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.